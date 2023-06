PŘÍMÁK: Bitva o trofej. Barák jako žolík. Kritika Součka s Coufalem? To je pro mě novinka, říká Ujfaluši

Favorita pro finále je těžké najít i sázkovým kancelářím, které to z pohledu kurzů vidí naprosto vyrovnaně. „Finále je specifický zápas a pro spoustu hráčů to může být jediná šance za život. Člověk neví, jak například bude fungovat hlava. Fiorentina se snaží držet balon a možná bude zaskočena tím, jak do zápasu vstoupí West Ham. Je potřeba, aby se na to hráči i trenéři nachystali," vysvětluje tíhu finálového okamžiku Ujfaluši, který v sezoně 2009/2010 vyhrál Evropskou ligu s Atlétikem Madrid.

„Pokud se to podaří, tak je to fantastické. V případě neúspěchu by to bylo asi hodně velké zklamání. Ti druzí to mají vždycky horší. Věřím, že to bude West Ham," usmívá se pětačtyřicetiletý rodák z Rýmařova, který zároveň ale poukazuje na přednosti čtrnáctého celku Premier League v uplynulé sezoně. „Anglickou ligu moc nesleduji. Ale můžu říct, že West Ham je spíš fyzický tým. Mají silné hráče i standardní situace," líčí bronzový medailista z EURO 2004.

Souček s Coufalem ukázali spoluhráčům stadion na Strahově. Fotbalisté West Hamu trénovali v PrazeVideo : Sport.cz

Do finálové partie se za anglický celek může zapojit dvojice českých reprezentantů Vladimír Coufal a Tomáš Souček. „Hned po přestupu se stali oporami týmu. Suk dával spoustu důležitých gólů a je to extrémně pracovitý hráč. Hodně toho naběhá a vybojuje. Cuf je to samé. Obrovský dříč. Kondičně to zvládá velice dobře. Jsou to velice důležití hráči pro West Ham," popisuje kvality dvojice stálých reprezentantů.

Naopak na straně italského mužstva by na trávník mohl nakráčet Antonín Barák, který se velkou měrou podepsal nad postupem „Fialek" právě do rozhodujícího souboje. V posledním ligovém duelu však kvůli nemoci trenérovi chyběl. „Myslím si, že trenér nebude chtít měnit sestavu. Dva ligové zápasy vyhráli. Možná si Tondu nechá jako žolíka," říká Ujfaluši. „Vítězná sestava se nemění a Baráka rovněž vidím v pozici žolíka," doplnil Lizec, který však poukazuje na fakt, že se Barák vrací zpět do Edenu a trenér by mu v nasazení do základní sestavy mohl vyjít vstříc.

V pořadu Přímák se rozebírá i situace právě u sedmadvacetiletého Baráka, který se nevešel do poslední nominace Jaroslava Šilhavého do české reprezentace. Důvodem má být hráčovo špatné chování. Některé zdroje dokonce uvádí, že měl být kritický směrem k Součkovi s Coufalem. „Přiznám se, že jsem něco takového ani nevěděl. Zaslechl jsem to až dnes. Nevím, co tam proběhlo. Přijde mi to zvláštní, žádné neshody s hráči se mi nikdy nestaly. Zřejmě tam ale něco muselo být," říká s podivem Ujfaluši.

S trofejí pro vítěze Konferenční ligy se můžou fanoušci vyfotit před Rudolfinem. Tomáš Ujfaluši jí přeje FiorentiněVideo : Sport.cz

Chybět nemohly ani tipy na celkového vítěze Konferenční ligy. „Vnitřně mám pár procent pro londýnské kladivo," vidí Lizec trofej v rukou anglického mančaftu. „Když už to máme v Praze a těžko se to sem bude vracet, tak by bylo hezkých 2:2 a následně třeba penalty," usmívá se Ujfaluši, který do dějiště evropské soutěže vyrazí i díky pozvání ze strany UEFA.