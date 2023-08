Dinamo na Letné bez fanoušků? Správně! Pění mi krev. Straka nemá s chuligány slitování

„Pro chorvatský tým to bude na Letné nepříjemné. Tým je zvyklý, že s ním jezdí všude po Evropě. Snad je to záruka toho, že na stadionu se nic nestane. Opatrnost je ale na místě. Myslím si totiž, že se Ultras stejně přijedou koukat do Prahy do barů. Snad se něco nesemele ve městě,“ konstatuje Robert Neumann, expert Sport.cz, druhý z hostů pořadu Přímák.