Fanoušci Rangers přitvrzují. Obuli se do Sparty i Slavie

Na plot přímo proti hlavní bráně stadionu pověsili transparent, na němž bylo velkými písmeny napsáno UEFA s vlastními vysvětlivkami, co zkratka znamená (Useless: European Football's Apologists, s dodatkem: for racism and greed." - volně přeloženo: Zbyteční ochránci rasismu a nenažranosti v evropském fotbale).