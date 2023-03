Leverkusen čeká ve čtvrtfinále Evropské ligy Saint-Gilloise

Duel Feyenoordu s AS Řím bude reprízou posledního finále Evropské konferenční ligy. Květnový zápas v Tiraně rozhodl ve prospěch Římanů jedinou trefou záložník Zaniolo, jenž ale klub v zimě opustil a zamířil do Galatasaraye Istanbul. "Vlci" se s Feyenoordem utkali v play off Evropské ligy už v roce 2015, také tehdy uspěl italský celek.