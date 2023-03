Napálil tyč a schoval hlavu do dlaní. Hložkova bomba i tak pomohla porazit bývalého sparťana

Dvacet minut před koncem byl vypuštěn do hry. Bayer Leverkusen v tu dobu vedl 1:0 nad maďarským Ferencvárosem, úkoly od trenéra Xabiho Alonsa pro Adama Hložka tak byly jasné - oživit ofenzivu mužstva a pomoci přidat druhou branku, která by značně vylepšila pozici do odvety. A Hložek pokyny slavného kouče splnil takřka do puntíku. Ač jeho dělovka z volného kopu v 86. minutě skončila pouze na levé tyči, balon se od brankové konstrukce odrazil ke spoluhráči Edmondu Tapsobovi, který hlavičkou do naprosto odkryté svatyně Ferencvárose uzavřel skóre na konečných 2:0. Bayer tak výsledkově zvládl čtvrteční úvodní duel osmifinále Evropské ligy a 16. března bude v Maďarsku hájit dvoubrankový náskok. „Nebyl to od nás žádný spektakulární výkon, ale měl evropskou úroveň. Tohle jsme přesně potřebovali, ačkoliv umíme hrát i lépe,“ hodnotil vítězství spokojený Alonso.

Foto: Martin Meissner, ČTK/AP Adam Hložek pálí na branku Ferencvárose.Foto : Martin Meissner, ČTK/AP

Nebyl to od nás žádný spektakulární výkon, ale měl evropskou úroveň. Tohle jsme přesně potřebovali, ačkoliv umíme hrát i lépe," hodnotil vítězství spokojený Alonso.

Článek Hložek Tapsobovu trefu na vlastní oči snad ani neviděl, po pumelici do tyče totiž schoval hlavu do dlaní. A není se moc čemu divit, jednalo by se totiž o naprosto výstavní a ještě k tomu pořádně důležitou branku. Bývalý hráč pražské Sparty sice i tak k navýšení vedení výrazně pomohl, vstřelený gól by ale jeho pozici v kádru zajisté vylepšil ještě o něco více. „Adam to trefil skvěle a Edi (Tapsoba, pozn. red.) fantasticky zareagoval. Byl připravený, přesně tyhle detaily podobné zápasy rozhodují," těšilo hlavního kouče Bayeru. „Vím, že Adam zahrává přímé kopy výtečně, takže jsem byl na dorážku nachystaný. Gól je pro mě ještě cennější i proto, že jej naživo viděli moji rodiče, kteří na zápas přiletěli z Burkiny Faso," pravil s úsměvem Tapsoba. Adam Hložek 🔥🔥 pic.twitter.com/oTDAtb4jpi — Explorar ⭐🔝⚽🤖 (@AliHaSa0) March 9, 2023 Vítězství Leverkusenu ale rozesmutnilo jednoho z bývalých spoluhráčů Hložka. Během sezóny 2018/2019 se totiž český reprezentant v A-týmu Sparty potkal s Eldarem Civičem, který po konci daného ročníku zamířil z Letné právě do Ferencvárose. A šlo o povedený krok, bosenský bek v dresu celku z Budapešti pravidelně hraje evropské poháry a na postu levého obránce je stálicí. Proti Bayeru odehrál celé utkání. The goalscorer smile! 😀😎⚽️ @12Tapsoba 2-0 | #B04FTC | #UEL pic.twitter.com/oEVYxxzp25 — Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_en) March 9, 2023 Příliš mnoho prostoru naopak nedostal Patrik Schick. Ten sice ve víkendovém utkání Bundesligy přispěl asistencí k výhře 4:1 nad Herthou Berlín, v osmifinálovém duelu Evropské ligy ale naskočil do hry až v 89. minutě. Leverkusen si do odvety, která je na programu za týden, vytvořil velmi solidní pozici. Alonso ale pochopitelně přehnaný optimismus mírní. „Výsledek je dobrý, ale ještě ani zdaleka není hotovo. Za týden v Budapešti musíme hlavně udržet koncentraci a naši práci dokončit," burcoval bývalý záložník Liverpoolu, Realu Madrid či Bayernu Mnichov.