Limassol (od našeho zpravodaje) - Letenští na evropské scéně vyhráli poprvé od listopadu 2020, kdy zvítězili na půdě Celtiku Glasgow. Na třetí příčku odsunuli Betis, který padl doma s Rangers 2:3 gólem ze 78. minuty. Neměli ale daleko k přímému postupu do osmifinále. Pokud by totiž vydržel v Seville výsledek 2:2 a Sparta zvítězila na Kypru o tři góly, skupinu by vyhrála.

Na stadionu Alphamega připravilo 700 fanoušků Spartě domácí prostředí. Fotbalisté jim připravili fantastický úvod - ve 4. minutě zajistil Pražanům vedení útočník Kuchta, který pohotově umístil do sítě přízemní přihrávku Lukáše Haraslína. Aby hosté přišli o postup alespoň do Konferenční ligy, museli by za této konstelace třikrát inkasovat, což se při kvalitativním rozdílů obou mužstev zdálo vysoce nepravděpodobné. Také na tento černý scénář nedošlo.

Foto: Petros Karadjias, ČTK/AP Sparťan Veljko Birmanoslavuje svůj druhý gól proti Limassolu.

Naopak Pražané brzy přidali Birmančevičem druhý gól. Potom spálil dvě obrovské šance Kuchta. Nejprve neproměnil samostatný únik, poté mu nevyšel pokus o lob. Do poločasu ale Sparta nakonec přece jen třetí gól přidala, když se podruhé prosadil Srb Birmančevič.

Druhý poločas měl poměrně bezstarostný průběh. Náskok hostů mohl navýšit Birmančevič, nedokázal však obstřelit domácího brankáře. Pražané nakonec tříbrankový náskok neudrželi, v 84. minutě se překonal Petera Vinahla křídelník Leo Bengtsson. Hosty to ale mrzet nemuselo, po závěrečném hvizdu hlavního rozhodčího oslavili společně s fanoušky postup do play off Evropské ligy. Letenští venku v pohárech vyhráli poprvé od listopadu 2020.

Aris Limassol - Sparta Praha 1:3 (0:3) Branky: 84. Bengtsson - 11. a 45.+1 Birmančevič, 4. Kuchta. Rozhodčí: Osmers - Beitinger, Schaal - Brand (video, všichni Něm.). ŽK: Cajú, Brown - Krejčí, Kairinen. Aris: Vaná - Yago, Moucketou-Moussounda (46. Brorsson), Uroševič, Cajú - Mayambela (76. Spoljaric), Struski, Szöke (65. Brown) - Bengtsson, Gomis (65. Montnor) - Kokorin (84. Stepiňski). Trenér: Špilevskij. Sparta: Vindahl - Vitík, Sörensen (66. Vydra), Krejčí - Preciado (36. Wiesner), Kairinen, Laci, Zelený - Birmančevič (78. Pešek), Haraslín (66. Karabec) - Kuchta (78. Olatunji). Trenér: Priske.