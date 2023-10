Ryneš: První půli jsme trochu napálili, pro mě to byl největší zápas v životě

Sevilla (Od našeho zpravodaje) - Řekl si o další pochvalu. Pražané mohou jen litovat, že jeho asistence k bodovému zisku nestačila.

Po dvou tak vydařených pasech v posledních dnech se musíte dmout pýchou…

Jsem samozřejmě rád, že nám to dvakrát tak rychle vyšlo. Říkám klukům, ať mi věří, že jim to tam dám… (úsměv)

Začátek vám v Seville opět vyšel parádně.

Tak jsme si to představovali. Rychlý gól nám samozřejmě hodně pomohl. V první půli jsme domácí hodně tlačili, jen škoda, že jsme tak brzy inkasovali vyrovnávací gól. Myslím, že oni do přestávky nic neměli, naopak my jsme ještě mohli nějaký gól přidat. Dostali jsme se do módu, na který jsme zvyklí.

📺 KREJČÍ | „Mrzí mě ta prohra, hlavně první půlka byla za mě asi nejlepší poločas, který jsme odehráli. Za to su strašně rád. Potom jsme to bohužel nedokázali udržet celých 90 minut. Kvalita hráčů Betisu je taková, jaká je. I proti takovým hráčům ale můžeme hrát svůj styl, který… pic.twitter.com/on7CnVQEGx — AC Sparta Praha (@ACSparta_CZ) October 5, 2023

Jak s vámi zacloumala chyba brankáře Vindahla?

Když se něco takového stane, nemá cenu se v tom utápět. Naopak, rychle zapomenout a hrát dál. Hodili jsme to rychle za hlavu a pořád valili.

Jenže druhý poločas už tak dobrý nebyl. Proč?

V prvním poločase jsme to asi trochu napálili. Oni jsou s míčem u nohy hodně šikovní, dobře to točí, ťukají si to. Moc šancí neměli, ale převahu ano.

Pro vás to byl největší zápas kariéry, že?

Asi byl. Před tolika lidmi a proti tak kvalitnímu týmu jsem asi ještě nikdy nehrál. Jsem za to strašně rád a doufám, že to tak bude pokračovat dál. Krásný pocit, před zápasem jsem trochu nervózní byl. Ale jak jsem nastoupil na hřiště, spadlo to ze mě.

Limassol porazil Rangers, takže všechny týmy ve skupině mají tři body. Co říkáte takovému vývoji?

Všichni cítíme, že je hodně vyrovnaná. Proto můžeme klidně pomýšlet na první místo.

Už v neděli hrajete ligu v Hradci Králové, kde jste v minulé sezoně hostoval…