SÁZKAŘSKÁ ANALÝZA: Bookmakeři i tipéři očekávají výhru všech tří českých týmů, postup jen u dvou

Play off vrcholí odvetnými zápasy. Nejlepší výchozí pozici si zajistila Slavia, která na domácím hřišti proti ukrajinskému celku vybojovala komfortní dvoubrankový náskok a má tak slušné vyhlídky na účast v základní skupině prestižní Evropské ligy. Velkou šanci na postup, ale do Konferenční ligy, má Plzeň.

Viktoria si z Kazachstánu málem přivezla dvougólový náskok, který ale zhatila penalta v závěru - do odvety ve Štruncových sadech tak míří s jednogólovou výhodou. Sparta svůj souboj s chorvatským Dinamem Záhřeb, i přes počáteční vedení, nezvládla a prohrála o dvě branky. Úřadující mistr tak pomalu klepe na dveře o dvě patra nižší soutěže, než o které původně snil.

„Sice všichni věříme, že Sparta doma Záhřeb porazí, ale po porážce 1:3 postoupit už nedokáže. Na postup jsme dali do hry poměrně vysoký kurz 4,38:1,“ říká Petr Urbanec, bookmaker Tipsportu. Plzeň sice jistotu ještě nemá, ale pohled na postupový kurz 1,01:1 jí dává hřejivou naději na Evropu. „Pokud viktoriány nepostihne totální výpadek, tak výhru 2:1 z venku doma udrží a mohou se těšit na šest zápasů ve skupině KL,“ uzavírá své prognózy Urbanec.

Favoritem i přes neúspěch v úvodním zápase budou tentokrát domácí Letenští, na které je vypsán kurs 1,91:1. Remíza se sází v kurzu 3,73:1 a výhra Chorvatů v kurzu 3,99:1. Postup Sparty se kvůli dvougólovému manku spíše neočekává - šance na postup ohodnotili bookmakeři kurzem 4,38:1. Na postup Dinama Záhřeb byl vypsán kurs 1,18:1. Odvetné utkání se odehraje bez chorvatských fanoušků, kteří od UEFA dostali až do konce sezony zákaz účasti na zahraničních zápasech.

„Šance Sparty na postup do Evropské ligy nabraly po porážce v Záhřebu značné trhliny. Bohužel to není náhoda, pokud Sparta narazí na papírově silnějšího soupeře, obvykle nestíhá. Nikdo tak nemůže očekávat, že Sparta předvede výkon z ,říše snů‘. Dinamo přijede na Spartu v naprosté pohodě, nic na tom nemění ani nedávné přestupy Šutala s Livakovičem nebo čerstvý odchod Ivanušece,“ předesílá Roman Kovařík, expert sázkové kanceláře Fortuna.

„Nejvíce je u tohoto zápasu vsazeno na příležitost, že padnou alespoň dva góly, a to s kurzem 1,29:1, častý tip je také na postup chorvatského klubu v kurzu 1,18:1. Na postup Sparty je kurz 4,38:1,“ říká Markéta Světlíková, mluvčí Chance.

Slavia je favoritem i tentokrát. Na její výhru se sází v kurzu 1,45:1, na remízu v kurzu 4,77:1. Úspěch ukrajinského celku na azylovém hřišti v polském Lublinu se očekává v kurzu 6,95:1. Kdyby Slavia nepostoupila i přes dvougólový náskok do skupinové fáze, by bylo velkou senzací. Šance Luhansku ohodnotili bookmakeři kurzem 15,7:1.

„Soupeř Slavie je od začátku sezony z formy. Z posledních osmi utkání včetně přáteláků zvítězil jen jednou. Mužstvo trápí prostupná defenziva a podprůměrná ofenziva, což je vždy smrtící kombinace. V prvním utkání v Praze prohrál ukrajinský celek o dvě branky, a to byl výsledek k Luhansku ještě hodně milostivý. Sešívaní zahodili celou řadu šancí, včetně ložených,“ připomíná Kovařík.

„Slavia se v koncovce prosadí podobně jako v prvním duelu, v utkání padnou minimálně dvě branky. Na tiket patří dvojka, postup do základní skupiny EL a vylepšený koeficient jsou pak vítaným bonusem pro celý český fotbal,“ očekává Kovařík.

„Plzeň v odvetě nic nepodcení, postup do hlavní fáze je pro klub až příliš důležitý. Gólově by se mohl prosadit znovuzrozený Pavel Bucha, který potvrzuje své ofenzivní schopnosti. Střední záložník má skvělou střelu, do které jej kouč Koubek často nutí. V lize se už prosadil třikrát, další trefu přidal v evropských pohárech.