Slovácko je koplo do zadku! Sparťané letí do Glasgow i se Součkem

Nastupují na dobrodružnou misi. Vzhledem k předchozím událostem mezi českým a skotským fotbalem je utkání vyhodnoceno jako vysoce rizikové i pro pobyt mimo stadion.

Hlavní se ovšem odehraje na hřišti. Letenští mají jistotu, že pokud Rangers porazí, jaro v pohárech už je nemine.

📺 HANCKO | „Víme, jak máme rozehranou skupinu a víme, že vítězství by nám pomohlo do jarní části. Jednoznačně chceme hrát aktivně, oprostit se od nedělního zápasu a ukázat, že to byl jen jednorázový omyl.“ 🎙️ Hanci před odletem do Skotska! #acsparta ➡️ https://t.co/I1TFBJE6l0 pic.twitter.com/Hxw8XuISYQ — AC Sparta Praha (@ACSparta_CZ) November 24, 2021

"Víme, jak máme rozehranou skupinu a víme, že případné vítězství by nám pomohlo do jarní části. Jednoznačně chceme tedy hrát aktivně, oprostit se od nedělního zápasu a ukázat, že to byl jen takový jednorázový omyl. Budeme muset být kompaktní, bojovat a nechat tam všechno. Pak to můžeme zvládnout," poukazuje obránce Dávid Hancko pro klubovou televizi na ligový výbuch na Slovácku.

Čtyři body ze dvou zápasů, to je dobrý krok k postupu v Evropské lize, říká trenér Pavel VrbaVideo : Sport.cz

Rehabilitace za ostudný výsledek bude náročná. V Glasgow se očekává bouřlivá atmosféra.

"Osobně se na ni těším, bude tam hodně lidí, a možná i vyprodáno. Zvládli jsme to v Kodani, v Lyonu to s námi taky nezamávalo, tak to bude i zítra. Jsou to těžké zápasy, ale pro každého z nás je takovýto duel o postup vynikající odměna. Těším se a věřím, že týmový výkon bude mnohem lepší než v neděli," ujišťuje Hancko.

K postupu může Spartě nahrát i remíze, myslí však na výhru.