Tažení klubů Evropou je příslibem pro reprezentaci, věří expert. A co derby miliardářů?

Zajímavý paradox. Fanoušci s velkými výhradami sledují dění kolem české reprezentace, která až do ledna zůstane bez trenéra. Na pohárové scéně teď naopak přišel nevídaný průlom.

„Važme si našeho fotbalu, neplivejme na něj, nešpiňme ho. Obecně. Když si někdy přečtu fóra, co tam lidé píšou, tak to nechápu,“ poukazuje zkušený trenér Miroslav Koubek, jehož Plzeň neztratila ve skupině ani bod.

Jeho slova lze použít jako motto českého pohárového podzimu.

„Já už něco takového tvrdím spoustu let, ale ode mě to lidé nechtějí slyšet. Samozřejmě s trenérem Koubkem souhlasím,“ přidává se Petr Rada, aktuálně kouč pražské Dukly.

„Český fotbal nemá zase tolik hvězd z velkých zahraničních lig na výběr. Tažení pohárové trojice je příslibem, že i v domácí soutěži se dají schopní hráči pro reprezentaci najít,“ poukazuje před letním evropským šampionátem v Německu.

Menší kluby teď mohou doufat, že silná trojka již v zimním přestupním termínu rozpustí část vydělaných prémií mezi ostatní.

Foto: Petr Hloušek, Právo Fotbalový trenér Petr Rada ve studiu Sport.cz

„Je otázkou, kým se budou chtít posílit. Pokud se zaměří na cizince, tak peníze utečou zase ven. Myslím, že s ohledem na rozpočty se nůžky mezi oběma S a zbytkem ligy rozevřely ještě víc než dřív. V tom jim ani Plzeň se zahraničními majiteli nestačí,“ připomíná Rada.

„Je pravda, že třeba Spartě sázka na cizince vlastně poprvé po dlouhé době vyšla. Trefila se vlastně do všech. Na šanci však čekají také Karabec, Daněk, Sejk, Schánělec, Vydra a další. Pokud pro ně nenajde patřičné vytížení, měli by odejít na hostování. Podívejme se, jak málo teď v Německu hraje Hložek, který byl přitom u nás výjimečný,“ říká fotbalový expert.

Další body do koeficientu i prémie do pokladny mohou tři úspěšní vyslanci přidat ještě na jaře. Na domácí scéně se přitom rýsuje zvýraznění už tak obrovské rivality. Slavii hodlá koupit podnikatel Pavel Tykač, čtvrtý nejbohatší Čech. Postavil by se tak i na fotbalovém poli druhému muži z žebříčku miliardářů – Daniel Křetínský stojí v čele Sparty.

Foto: Yiannis Kourtoglou, Reuters Sparťan Jan Kuchta se raduje z gólu proti Limassolu

Rada seděl na lavičce obou S. Takový souboj by ho samozřejmě zajímal. „Ve fotbale se pohybuje spousta lidí, kteří z něj jen berou. Vážím si, že mi doktor Křetínský dal šanci trénovat, i když se později rozhodl jinak. Klobouk dolů, jak Spartu už téměř dvacet let financuje a drží. Předpokládám, že i jeho podnikatelský konkurent Tykač by do Slavie investoval vlastní peníze. Takže jen dobře,“ očekává zkušený trenér.

Tykač by měl podle zákulisních spekulací sešívaným pomoci mimo jiné konečně vybudovat mládežnickou akademii.