Tvrz Eden, skóre v Evropě 17:0. Trpišovský vysvětlil, co stojí za dominantní Slavií

V základní skupině soutěže o patro níž totiž Slavia před rokem doma až nečekaně tápala. „Trápili jsme se tu s Ballkani, které jsme porazili 3:2, pak jsme prohráli s Kluží (0:1) a remizovali se Sivassporem (1:1),“ vzpomínal Trpišovský. „Teď jsou výkony diametrálně odlišné. Máme odolnější mužstvo, tým směrem dozadu není zdaleka tolik zranitelný. Z toho vychází i hra do ofenzivy a celkové výsledky,“ dodal 47letý trenér.

Domácí zápasy Slavie v Evropě

Soupeř Typ zápasu Výsledek Střelci Dnipro 3. předkolo 3:0 2x Schranz, Wallem Zorja Luhansk 4. předkolo 2:0 Tijani, Masopust Tiraspol skupina 6:0 2x Chytil, Ogbu, Schranz, Douděra, vlastní AS Řím skupina 2:0 Jurečka, Masopust Servette skupina 4:0 2x Chytil, Douděra, Schranz

Což je evidentní i při pohledu do statistik. Tak tedy ještě jednou. Pět zápasů, souhrnné skóre 17:0 a poměr střel 90:31. Sešívaní na domovské půdě přehráli každého soupeře, včetně slavného a o mnoho bohatšího AS Řím. „Klukům v kabině jsem říkal, jaký vidím rozdíl mezi loňským a letošním rokem. Nakousl jsem to i na předzápasové tiskovce. Z týmu je cítit úplně jiná energie, v podstatě spíše synergie,“ těšilo Trpišovského, načež se vrátil k cennému skalpu italského mužstva, které v předchozím ročníku Evropské ligy došlo až do finále.

„Po zápase s AS Řím jsem zmiňoval, že je to pro mě vítězství nové Slavie. Nějakým způsobem se buduje, někam směřuje a třeba ukazuje i to, že jí více vyhovuje evropský fotbal,“ domnívá se kouč sešívaných.

Hříchem by ale bylo opomenout i vliv atmosféry, která v Edenu panovala nejen během čtvrtečního duelu proti Servette (4:0). Více než 18 tisíc fanoušků hnalo Slavii za triumfem, Tribuna Sever si opět připravila povedenou choreografii, tentokráte s barevnými pláštěnkami. „Lidi si to užili, kulisa byla fantastická. Choreo bylo unikátní, díky hladkému průběhu zápasu jsme to mohli vnímat,“ ocenil Trpišovský přízeň tribun.

A nebyl jediný. Dvougólový hrdina večera Mojmír Chytil se vyjadřoval v obdobném duchu. „Hraje se tu neuvěřitelně. Pro soupeře to je vždy šílené, sám jsem to dříve zažil. Chorea jsou také neskutečná. Fanouškům jsme vděční, hrozně moc si jich vážíme,“ přitakával útočník Slavie.

„Výjimečná atmosféra tady ale panovala i loni, a prodat jsme to nedokázali,“ připomněl Trpišovský. „To jsme měli některé technické hráče, kteří do systému tolik nezapadali. Tým se od té doby značně obměnil, ale sedá si a rychle se zlepšuje. Tím roste sebevědomí celého mančaftu, které bylo vidět i nyní,“ všiml si šéf sešívané lavičky.