Ač se to nezdá, řecká liga je pro mě těžší, komentuje Vaclík působení v Olympiakosu

Pravidelně chytám, což je absolutně nejdůležitější. Když si přičtu postup do jarní fáze v Evropské lize a první místo s relativně velkým náskokem v lize, je to paráda. Olympiakos je rozhodně v rámci Řecka velkoklub. Jsem v podobné pozici jako v Česku se Spartou či ve Švýcarsku s Basilejí. Kamkoliv přijedeme, všichni nás chtějí porazit. A z evropského měřítka si troufám tvrdit, že jsem ve skvělém klubu.

Určitě. Vášeň zdejších fandů pro fotbal je obrovská. Minimálně na stejné úrovni jako ve Španělsku. Samozřejmě jistým limitem jsou současné restrikce, kdy na venkovní zápasy nesmí fanoušci hostů. Ale nadšení lidí je obrovské. A co se týče samotného Olympiakosu, je to velice podobné jako v Seville. Tam byly dva fotbalové kluby a jeden basketbalový. Pireus má jeden fotbalový a jeden basketbalový.

Je těžká. Když to vezmu z pohledu týmu, spoustu zápasů jsme rozhodli až v úplném závěru. Není to tak, že bychom každé utkání vyhráli o tři nebo čtyři branky. A pro brankáře... Když jsem šel do Sevilly, měl jsem španělskou ligu docela nastudovanou. Znalosti jsem pak prohluboval přímo na místě. Věděl jsem, že Benzema z Realu Madrid je pravák, znal jsem jeho nejoblíbenější zakončení, jeho pohyb. A takhle bych mohl pokračovat o většině útočníků soutěže. Ale tady jsem přišel do prostřední, které neznám. Neměl jsem nakoukané, jak se hráči pohybují, způsob střelby, oblíbené kličky. Musel jsem být o to více soustředěný.