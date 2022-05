Balotelli dal na závěr turecké ligy pět gólů a skončil druhý mezi kanonýry

Známý bouřlivák tentokrát udělal čest své přezdívce Super Mario a všechny trefy v závěrečném hracím dnu vměstnal do pasáže od 33. do 70. minuty. Nakonec jej jen dvě branky dělily od krále střelců turecké ligy Umuta Bozoka z Kasimpasy.

Jednatřicetiletý útočník, jehož kariéru poznamenala řada výstřelků na hřišti i mimo něj a výkyvy formy, hraje za tým nováčka od loňského léta a obsadil s ním deváté místo ve dvacetičlenné lize. Do nejvyšší soutěže se Balotelli vrátil po necelé sezoně strávené v druholigové italské Monze. V minulosti působil ve věhlasných klubech Interu a AC Milán, Manchesteru City či Liverpoolu, hrál i za Nice, Marseille a před angažmá v Monze také v Brescii, s níž se rozešel ve zlém.

V italské reprezentaci nastoupil k 36 zápasům a vstřelil 14 gólů. Letos v lednu se po více než třech letech dočkal pozvánky do přípravy národního týmu před neúspěšným play off o postup na mistrovství světa v Kataru. Do nominace se ale nedostal.