Černý přidává minuty, chce být u baráže! Udělal jsem ze sebe tréninkové monstrum, tvrdí

Cítím se líp a líp, všechno běží dobře. Přesně, jak jsme si s trenérem a lékařským týmem předsevzali. Dohodli jsme se, že do zimní přestávky uděláme maximum, abych byl na začátku nového roku stoprocentně ready. Tento plán se mi líbí. Jsem hráč, který chce jít do maxima.

Myslím, že dřív. Máme do pauzy ještě domácí pohár a dva ligové duely. Věřím, že jeden z nich začnu od první minuty. Uvidíme, kolik vydržím. Pak se koukneme na reakci kolena a celého těla. Musím zaklepat na zuby, koleno je zatím v pořádku.

Musím říct, že od léta jedu non-stop. Nejdřív jsem dřel, abych se vůbec vrátil k mužstvu. Potom jsem makal, abych se vrátil do zápasů. Jsme s trenérem dohodnuti, že si dám tři čtyři dny volno, pojedu s přítelkyní na Vánoce do Česka. Hned po nich se vrátím do Nizozemska trénovat.