FIFA chce umožnit zahraničním fotbalistům v Rusku dočasně přerušit kontrakt

Mezinárodní fotbalová federace FIFA chce umožnit zahraničním hráčům působícím v Rusku pozastavit jejich smlouvy a umožnit dočasný přestup do jiného klubu. Informoval o tom deník New York Times. Pravidlo by mělo platit jen do 30. června, poté by se museli fotbalisté vrátit do Ruska. Proti tomu se staví hráčská unie FIFPro a organizace World League Forum.

Foto: fclm.ru Exslávista Jan Kuchta (číslo 9) v dresu Lokomotivu Moskva, ilustrační foto. Foto : fclm.ru

Reklama