FIFA umožní zahraničním fotbalistům v Rusku dočasně přerušit kontrakt

Pravidlo však platí jen do 30. června, kdy v Rusku končí sezona. Poté se musí vrátit. Stejnou možnost mají i zahraniční hráči a trenéři klubů na Ukrajině, kde však byly soutěže po ruské invazi přerušeny.

Rozhodnutí by se mohlo dotknout více než sta fotbalistů včetně českého útočníka Jana Kuchty, který působí v Lokomotivu Moskva. Dočasné angažmá si můžou najít kdekoliv, kluby však mohou získat pouze po dvou hráčích, kteří působili v Rusku nebo na Ukrajině.

"Zahraniční hráči mají právo, aby nechtěli dále reprezentovat ruský klub. Měli by mít možnost ihned ukončit smlouvu se svým zaměstnavatelem, aniž by čelili sankcím ze strany mezinárodních orgánů a mohli být registrováni v novém klubu bez jakéhokoli omezení, přesně podle pravidel přestupního období," citoval New York Times z dopisu zástupců FIFPro.