Historický moment. Během fotbalového zápasu byla poprvé použita bílá karta

Téměř před deseti lety se už o zavedení bílé karty hovořilo, jenže v jiné souvislosti. Měla být udělována těm hráčům, kteří neustále diskutují s rozhodčím či protihráči. Pokud by karta byla použita, hráč by byl na deset minut vykázán na lavičku, a poté by se do hry mohl vrátit.