Vlček byl z lisabonského derby nadšený, štěstí Bahovi ale nepřinesl

Lagos (od našeho zpravodaje) - Stanislav Vlček coby bývalý výborný útočník a nynější člen realizačního týmu červenobílých zažil už mnohé, lisabonské derby ho však úplně pohltilo. „Už dlouho jsem nebyl na zápase jako divák, vždyť jsem pořád na lavičce. Byl to velký zážitek, stadion hučel, na tribunách pětašedesát tisíc diváků. To vás prostě musí vtáhnout," chrlí prožitky.

V plánu bylo, že by minimálně Bah přijel slávisty pozdravit do Lagosu, ale zdá se, že se tahle myšlenka nakonec kvůli tréninkům v Benfice nenaplní. „S Alexem je hodně v kontaktu Mick (van Buren). Asi to nakonec nevyjde, přece jen je to dálka a musí se přizpůsobit programu v klubu," uzavírá Vlček.