Kobra rozrazil bránu. Lepší platy za humny, Češi našli svou zemi zaslíbenou

Norsko, Amerika, Rumunsko, chvíli taky Plzeň. Teď Zdeněk Ondrášek podruhé vstoupil do stejné řeky a vrátil se do Wisly Krakov. Právě potetovaný válečník s přezdívkou Kobra rozrazil pomyslnou bránu a položil základ k nové trase na sever.

„Polsko jsme svým způsobem otevřeli, když jsme Zdeňka Ondráška po návratu z Norska uvedli začátkem roku 2016 do Wisly Krakov. Pak jsme v létě Ondreje Dudu zase nasměrovali z Legie Varšava do Herty Berlín," připomíná Pavel Zíka ze společnosti Global Sports.

Potvrzuje, že o české hráče je teď v Polsku zájem. „Fotbalově jsou takticky vyspělí, navíc mluví příbuzným jazykem. Třeba Hubínek už byl schopen po postupu Termaliky do Ekstraklasy mluvit do televize solidní polštinou," poukazuje Zíka.

V Polsku je divácký zájem o většinu sportů. „Na fotbal chodí velké návštěvy, přece jen je Poláků čtyřikrát tolik co nás. Velkým impulsem bylo pořádání EURO. Postavili pro šampionát a následně i ME do 21 let krásné nové stadiony, na kterých se teď jejich liga hraje. Trochu si tam připadáte jako na fotbale v Anglii, tudíž je i mediálně zajímavý," zdůrazňuje agent, v čem mají sousedé jasně navrch.