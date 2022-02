Kuchta si na premiéru v ruské lize počká, jeho Lokomotiv zůstává ve Španělsku

„Není důvod k přerušení ligy. Některá letiště byla sice oficiálně uzavřena, hlavně na jihu, kde jsou kluby Premier League. Soupeři se musí do měst v těchto oblastech dostat, ale mohou jet přece vlakem nebo autobusem. Hlavně ti, co se nachází poblíž," prohlásil Koloskov.

Jen pro zajímavost, z Moskvy do Krasnodaru je to 1367 kilometrů, takže cesta autobusem by Lokomotivu Moskva, kde hraje Kuchta, trvala přes sedmnáct hodin. Vlakem by pak Železničáři putovali dokonce přes dvacet hodin.