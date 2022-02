Majitel PAOK půjde nakonec i do vězení

Majitel fotbalového klubu PAOK Soluň Ivan Savvidis byl odsouzen k odnětí svobody v délce 25 měsíců za to, že před třemi lety při ligovém utkání vběhl na hřiště s pistolí za pasem. Soud se protáhl na několik let poté, co byl opakovaně z nejrůznějších důvodů odročován. Dvaašedesátiletý kontroverzní šéf soluňského celku si mezitím odpykal tříletý zákaz vstupu na fotbalové stadiony, od disciplinární komise řeckého svazu tehdy dostal také pokutu 100 tisíc eur (asi 2,5 milionu korun) a klub přišel o tři body.

Majitel klubu vtrhl na hřiště i s pistolí

Článek Rozlícený Savvidis, jenž vlastní řecký i ruský pas a byl v minulosti také majitelem FC Rostov, vběhl v březnu 2018 spolu s bodyguardy na hřiště při utkání s AEK Atény poté, co rozhodčí neuznal v závěru za bezbrankového stavu Soluni gól. Jeden z nejbohatších Řeků měl za pasem pistoli a údajně sudímu vyhrožoval. Kvůli incidentu se tehdy téměř tři týdny nehrála nejvyšší soutěž. Evropské ligy Majitel PAOK nesmí tři roky na fotbalové stadióny

