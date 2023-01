Obránce Chaluš mění Malmö za Groningen

Obránce Matěj Chaluš odchází z Malmö do Groningenu. Poslední tým nizozemské ligy získal čtyřiadvacetiletého českého fotbalistu na hostování do konce sezony s opcí na přestup. Groningen to oznámil na svém webu.

