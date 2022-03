Overmars získal po odchodu z Ajaxu nové angažmá v Antverpách

Kauza z Ajaxu prý jednání s novým zaměstnavatelem neovlivnila. "To, co se stalo v Ajaxu, už se nebude opakovat. Jsem rád, že jsem tady, je to pro mne nová kapitola. Krásná výzva v klubu, ve kterém vidím potenciál k růstu," řekl Overmars v rozhovoru pro stanici Sporza.