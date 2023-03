Straka znovu na ligové scéně! Čeká ho záchranářská mise

"Čekají mě spíše záchranářské práce, je tam hodně mladých kluků. Majitel je z Nizozemska a je tam hodně zahraničních hráčů. Tahouni aktuálně nejsou k dispozici, ale doufám, že se to do příštího zápasu změní a že to nakopnu. Věřím, že tam přijdou věci, které mi jsou vlastní. Jde o to srdíčko a porvat se o to," řekl Straka.