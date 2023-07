Tvrdé tresty na Slovensku! Pokus o úplatek, roky bez fotbalu

O trestech rozhodl Senát disciplinární komise Slovenského fotbalového svazu pro ochranu integrity hráčů. Oba hráči se totiž měli provinit narušením regulérnosti soutěže v závěru uplynulého ročníku, kdy vrcholil východoslovenský boj o postup do nejvyšší soutěže, v jehož finiši se nakonec z postupu mezi elitu radovaly Košice (Prešov nezvládl baráž).

Jakúbek, který je rodákem z Považské Bystrice, měl před duelem 27. kola konkurenčního Prešova právě proti Považské Bystrici poslat do kabiny domácích „motivační" zprávu. Podle jejího znění si hráči Považské Bystrice měli v případě bodového zisku polepšit o 20 tisíc eur (přibližně 478 tisíc korun). „Z rozhodnutí disciplinární komise jsem šokovaný. Vyjádřím se až po jeho doručení s odůvodněním," informoval středopolař Košic web Sport.sk.

„Za deset let svého působení na Slovensku jsem nedostal ani jednu červenou kartu. Nedopustil jsem se ničeho nekalého," tvrdí 33letý útočník pro slovenský server, který pátral i po vyjádření obou klubů. Zaslal jej pouze Tatran Prešov. „Momentálně se k tomu nechceme vyjadřovat. Podle mě je trest nepřiměřeně vysoký," myslí si předseda představenstva FC Tatran Prešov Ľuboš Micheľ.

Předseda disciplinární komise Peter Reisz už v pátek, krátce po oznámení trestů uvedl, že všechno bude dopodrobna vysvětleno. „K uvedenému budou z naší strany jako vždy transparentně objasněné důvody rozhodnutí. Vzhledem k charakteru provinění a respektování práv hráčů to ale bude až poté, co jim bude doručené rozhodnutí i s odůvodněním, aby se to dozvěděli jako první," informoval Reisz na sociálních sítích.