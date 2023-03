Experti před velkou ligovou sobotou: Slavii a Plzeň čeká test. Na Baníku budou favoritem sparťané, ale...

Jak dopadne zápas Slavie s Plzní?

Jan Koller: „Slávisté využijí výhodu domácího prostředí a vyhrají 2:0. Plzeň na jaře není v ideální formě a Slavia si bude chtít vylepšit reputaci po nečekané porážce v Budějovicích. Možná by to chtělo ustálit sestavu, pro slávisty je to teď velké téma. Vlastně se dostali do nové situace: byli zvyklí dominovat –⁠ a najednou je špička takhle vyrovnaná. Ovšem právě zápas s Plzní může Slavii hodně pomoct k tomu, aby získala bodovou a psychologickou výhodu. Tenhle víkend bude prvním testem před nadstavbou."

Petr Rada: „Před začátkem jara jsem si myslel, že se pořadí v tabulce nezmění. Teď by mě nepřekvapilo, kdyby zápas v Edenu skončil nerozhodně - a Sparta je tam... Výsledkově se ani jednomu z lídrů nedaří, což se může na průběhu zápasu projevit. Pod větším tlakem je Slavia, pro ni by ztráta doma znamenala mínusové body. Viktorka nehraje úplně špatně, ale nedaří se jí dotáhnout některé zápasy k výhře. Hodně důležité pro ni bude, jestli se jí vrátí klíčový záložník Kalvach. Sestava Slavie se jen těžko odhaduje."

Co očekává Jan Koller od ligového šlágru Slavie s Plzní? pic.twitter.com/L88S6Jp7gi — Sport.cz (@sportcz) March 10, 2023

Radek Sňozík: „Neočekávám smršť fotbalové kvality, nádherných akcí a mraky gólů. Slavia i Plzeň mají problémy samy se sebou, ovšem bouřlivá kulisa by hráče měla strhnout. Jednoznačně věřím Slavii, která pro mě zůstává hlavním favoritem na titul. Plzeň se trápí, vyhrává spíš na sílu a bez důležitého záložníka Kalvacha byla jako bez hlavy. Ani slávisté nejsou stoprocentně vyladění, ale pořád se opírají o kvalitní kádr a velké zápasy umějí zvládat. I když teď mají hlušší období, vyškrábou se z toho."

A jak skončí duel Baníku se Spartou?

Jan Koller: „Favoritem je Sparta, ale pozor: zápasy v Ostravě bývají zrádné. Vášniví fanoušci vytvoří pekelnou atmosféru, aby to soupeři znepříjemnili, a pražským S se ve Vítkovicích pokaždé hraje těžce. Nicméně sparťané jedou na vlně a dávají dost gólů. Těží z toho, že mají ustálenou sestavu, a trenér Priske týmu vtisknul tvář. Mělo by se to projevit i v zápase na Baníku. Sparta se dotáhla na Slavii s Plzní a klidně z toho může být vyrovnaná bitva až do konce nadstavby."

Petr Rada: „Sparta má teď nejlepší formu. Veze se na vítězné vlně a případný zisk v Ostravě by pro ni představoval velké plus. Vrátila se do hry o mistrovský titul a je jí jasné, že po sobotě na tom může být ještě lépe. Nečeká ji tam ovšem nic lehkého. Baníku se v poslední době nedaří a už potřebuje zabrat a bodovat. Také kvůli svým fanouškům, kteří jarní výsledky těžce nesou. Kdyby i teď Baník doma prohrál, už by sedm kol před koncem základní části hrál regulérně o záchranu... Takže pro něj hraniční situace."