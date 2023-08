Faerská pohádka! Fotbalem žije celá fabrika, brankář už jednou skončil a kouč vyhlíží pikantní bitvy

Klaksvík nadchnul už před třemi lety, když senzačně prošel až do play off Evropské ligy, kde ho zastavil irský Dundalk. Už tenkrát zaujal nevšední příběh týmu poloprofesionálů, kteří trénují až pozdě odpoledne, protože předtím musejí do práce nebo do školy.