Sparta zná varianty pro play off Ligy mistrů: federální derby, letní senzace či návrat Plavšiče

Osmnáct let. Tak dlouho fotbalová Sparta čeká na postup do nablýskané Ligy mistrů. Po letošním titulu má další pokus. Nadějná zpráva zní: na cestě do hlavní fáze nejprestižnější klubové soutěže nečíhá žádný obr. Platí to pro třetí předkolo, které Sparta rozehraje příští úterý v aréně FC Kodaň, i pro potenciální play off. Tam se zatím rýsují čtyři varianty, losuje se v pondělí 7. srpna.

Foto: Dalibor Glück, ČTK Budou se takhle sparťané radovat i ve třetím předkole Ligy mistrů proti FC Kodaň?