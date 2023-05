Fila se před ME lvíčat dostává do formy, rozhodl kuriózní trefou. Takový gól jsem ještě nedal, smál se

Jeho první gól byl ukázkou tradičního počínání hroťáka. Fila zavíral zadní tyč a usměrnil do sítě nástřel Jakuba Urbance. „Byl jsem tam, kde jsem měl být," uvědomuje si. „Druhý gól padl zadkem a byl vlastně rozhodující, takový jsem ještě nedal," popisoval pak svoji vítěznou trefu, při níž tečoval mimo dosah gólmana zakončení Roberta Jukla. Technicky vzato se mladý útočník neprosadil zadní částí těla, nýbrž stehnem. To je ale v dané situaci jak pro něj, tak ostatní spoluhráče jen malý, nepodstatný detail.

Tepličtí fotbalisté také s povděkem přijali rozhodnutí sudích u videa, kteří nejprve neshledali ruku Štěpána Chaloupka ve vápně jako penaltovou a následně odvolali dva góly Libora Kozáka – první kvůli ofsajdu, druhý z toho důvodu, že zkušený střelec dopravil míč do branky za pomoci horní končetiny. „Asi to byla správná rozhodnutí, ale hodně se štěstím. Po vyrovnání na konci už jsem dával hlavu dolů, že jsme zase inkasovali v závěru zápasu. Když to rozhodčí odvolal, jen jsem děkoval Bohu," přiblížil Fila silné emoce.