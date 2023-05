Jinde se tohle píská, ale VAR si to vždycky nějak obhájí. Vrba a spol. se po prohře v Teplicích zlobí na video

Jako první rozhodil Zlín verdikt ze 75. minuty. To se ještě za nerozhodného stavu ve vápně Teplic otřel míč o ruku bránícího Štěpána Chaloupka, pokutový kop ale nařízen nebyl. „Tohle za mě není ruka u těla. Koukal jsem na Champions League a i tam se to považuje za ruku, ale v Česku je to holt trošku... nevím," zlobil se 59letý kouč. „Stál jsem od toho metr a jsem si jistý, že tohle penalta byla. Na jiných trávnících se tohle píská," soptil útočník Libor Kozák, po jehož hlavičce k celé situaci došlo.

33letý forvard navíc vstřelil ve zbytku utkání hned dvě branky, obě ale nakonec odvolal VAR. První prakticky ihned kvůli postavení mimo hru, druhou se značnou prodlevou kvůli tomu, že Kozák podle rozhodčích dopravil míč do sítě rukou. „Ofsajd byl, ruku jsem žádnou necítil. Ale VAR si to vždycky nějak obhájí a jede se dál. Nechci znít ubrečeně, naše hra nebyla dobrá, ale tohle je prostě fakt," domnívá se bývalý útočník Lazia Řím či Aston Villy.

„Rád bych vám řekl pravdu o tom, jak jsem se cítil, ale trenér ve fotbale u nás to moc dělat nemůže. Vím, že když něco zhodnotím, dostanu pak padesátitisícovou pokutu," pokračoval Vrba stále ve stejném duchu. „Teď si tedy trochu dělám srandu, jsem v letech, tak si to můžu dovolit. A dneska to tedy byla opravdu sranda," odlehčil poté situaci štiplavým komentářem.

Foto: Ondřej Hájek, ČTK Záchranářský souboj mezi Teplicemi a Zlínem.

Zkušený lodivod poté zpochybnil celkový přínos VAR. „Hráčům jsem v kabině říkal, že před dvaceti lety rozhodovali tři sudí bez videa a situace zvládali. Teď jich je osm a celé to je čím dál složitější a nepřesvědčivější," lamentoval Vrba.