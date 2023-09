FOTBAL ONLINE: Lvíčata rozehrála na Islandu kvalifikaci ME 2025, Češi zazdili už tři gólovky

V úvodním zápase kvalifikace na Mistrovství Evropy hráčů do 21 let, které se bude pořádat v roce 2025 na Slovensku, změří český výběr síly s Islandem. Na severského soupeře mají lvíčata dobré vzpomínky, dokázala ho totiž přetlačit v baráži o uplynuvší malé EURO a díky výsledkům 2:1 a 0:0 se představila v Gruzii.

Většina hráčů, kteří se účastnili červnového turnaje, už věkem jednadvacítku přerostla, a tak musel český kormidelník dávat dohromady téměř celý nový výběr. Ten měl před kvalifikačním duelem na programu jeden přátelský zápas, v němž chtěl realizační tým vyzkoušet co nejvíce hráčů, aby věděl, s kým může na severu počítat. Lvíčata zvládla derby se Slovenskem především výsledkově, když dokázala zvítězit 2:0, herně to však vázlo, a to především v prvním poločase.