Lvíčata hrají o atraktivní EURO u sousedů. Byl by to hodně velký bonus, říká kapitán

Na další šampionát v Itálii a San Marinu jednadvacítka nepostoupila a předloni ve Slovinsku hráli Češi kvůli covidovým restrikcím před prázdnými tribunami. A pokud jste chtěli letos v červnu vyrazit do daleké Gruzie, museli jste sáhnout hluboko do peněženky. Slovensko je přitažlivější varianta: logisticky, finančně i časově. Dodejme, že hrát se bude v Bratislavě, Trnavě, Dunajské Stredě, Nitře, Trenčíně, Žilině, Košicích a Prešově.

„Jasně, láká nás to i kvůli fanouškům. Měli by to za námi hodně blízko,“ přikývne brankář Adam Stejskal. „Nejdřív ale musíme zvládnout kvalifikaci.“