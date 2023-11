Šilhavého svěřencům stačí bez ohledu na další výsledky k účasti na šampionátu v posledním duelu letošního roku v pondělí doma v Olomouci porazit Moldavsko. Na závěrečný turnaj do Německa by je pravděpodobně poslaly i dvě remízy. Pokud by Češi na konci kvalifikace selhali, zahráli by si play off o šampionát.