Fotbalisté San Marina mi chtěli zničit kariéru, prohlásil Dán Höjlund

Obránce Roberto Di Maio ho v 88. minutě zezadu trefil kolenem a ukrajinský rozhodčí Viktor Kopijevskij udělil jednačtyřicetiletému veteránovi pouze žlutou kartu. „Tohle je směšné. Podobný souboj přece nemůže být pouze za žlutou. Je to koleno do zad, pro mě jasná červená karta,“ prohlásil Höjlund.

„Byla to jasná červená karta, protože to bylo stoprocentně úmyslné,“ mínil Kjaer. „Bylo to stejné jako s Neymarem, který dostal kolenem do páteře a utrpěl zlomeninu v zádech,“ doplnil obránce AC Milán.