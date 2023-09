Slavia rozehraje Evropskou ligu venku, Sparta začne doma s Limassolem

🇮🇪 The journey to Dublin begins... #UELdraw pic.twitter.com/hXlUV1HpI4

Skupinu C Sparta uzavře v Limassolu. Pražští rivalové ani jednou nebudou hrát ve stejný čas a doma se vždy představí jen jeden z nich. Do jarní vyřazovací fáze pohárů postoupí tři ze čtyř týmů ve skupinách - první dva budou pokračovat v Evropské lize, třetí přejde do nižší soutěže Konferenční ligy.

V ní se v hlavní fázi představí z českých klubů jen Plzeň. Viktoria rozehraje skupinu C domácím zápasem s Ballkani, o dva týdny později ji čeká nejdelší výjezd do kazašské Astany. Ve třetím a čtvrtém kole Západočeši ve dvojzápase změří síly s papírově nejtěžším soupeřem Dinamem Záhřeb. Skupinu C zakončí doma 14. prosince proti Astaně. Do vyřazovací fáze projdou první dva celky.