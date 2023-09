Ze skupiny se dá postoupit, míní Trpišovský. Je nadšený z AS Řím, šok s Tiraspolem sledoval z tribuny

Souboj s římským kolosem, který trénuje slavný portugalský kouč José Mourinho, bude vrcholem skupiny. „Přáli jsme si tým, který bude atraktivní pro diváky. Chtěli jsme velký zápas, který se bude blížit těm v Lize mistrů nebo které jsme tu už odehráli. Podle mě se to stoprocentně povedlo. AS Řím je poslední finalista Evropské ligy, předchozí vítěz Konferenční ligy. Je to velké mužstvo s velkým trenérem a hráči. Navíc ti, kteří pojedou i do Říma, mají před sebou skvělý výjezd a návštěvu legendárního stadionu,“ pochvaluje si Trpišovský.

„Navíc byl v prvním koši tým, kterému jsme se chtěli vyhnout,“ usměje se, aniž by konkrétně jmenoval. „A Slavia má na AS Řím příjemné vzpomínky,“ dodává slávistický kouč s odkazem na slavný postup sešívaných přes římský celek do semifinále Poháru UEFA v sezoně 1995/1996.

Rozhovor s trenérem a kapitánem SlavieVideo : Slavia Praha

Úplně jiné vzpomínky se vyrojí všem slávistům při vyslovení dalšího soka. Vyřazení od Šeriffu Tiraspol v kvalifikaci o Ligu mistrů v sezoně 2008/2009 je dodnes velice bolavé a tehdy odstartovalo těžké časy pro klub z Edenu. „Zase retro vzpomínka, ale negativní. Seděl jsem na jižní tribuně, kam padl ten gól,“ vybavuje si Trpišovský.

Moldavský celek vládne národní lize. „Loni hráli s Plzní, oba zápasy jsme viděli. V pohárech je to tradiční tým, poosmé za sebou je to mistr své země. I když je to dlouho, bude to pro Slavii možnost jisté rehabilitace,“ míní kouč sešívaných.

Ze čtvrtého koše los Slavii přisoudil Servette Ženeva. „Z možností ze čtvrtého koše jsme maximálně spokojení. Zase jsme rádi, že jsme se tam jednomu týmu vyhnuli,“ říká Trpišovský. V tomto koši číhal například Panathinaikos Atény.

Servette je švýcarským vicemistrem. „Ve Švýcarsku jsme dlouho nehráli. Je to dobrý tým a dobrá destinace. Fanoušci se budou těžko dostávat do Tiraspolu, Ženeva je lepší. V zimě jsme s nimi dvakrát po sobě hráli na soustředění v Portugalsku. Víme alespoň trochu, co od nich čekat, jakým stylem hrají, byť to byly přípravné zápasy. Bude to vyrovnané. Rychle jsem koukal, ten tým se moc nezměnil,“ líčí hlavní stratég červenobílých.

S ambicemi je opatrný. „Chceme pobavit lidi, hrát dobrý fotbal a předvést lepší výkony než v minulé sezoně. Nemám rád prognózy před začátkem skupin o tom, kdo je favorit, protože ty týmy nevidíte. Nevíte, jaká je jejich aktuální forma, jak se změnily,“ vypočítává Trpišovský.