Agrese v Kadani? Klub vyhodil trenéra a zveřejnil žádost o „kilo“ za mlčení

Stejně tak spolupráci definitivně ukončil i se Slavíkem. „Vzhledem k tomu, že klub nemá prokázané, co skutečně mezi trenérem a hráčem proběhlo, tak byla na základě pečlivého vyhodnocení celé situace ukončena spolupráce nejen s panem Veljkovičem, ale i s panem Slavíkem, přičemž k tomuto kroku byl klub donucen i na základě jiných pochybení hráče. Klub samozřejmě ctí presumpci neviny a v případě, že bude prokázáno příslušnými institucemi, které předmětnou situaci prošetřují, k čemu, za jakých okolností a jakým způsobem došlo k popsanému incidentu, je klub ochoten svůj aktuální postoj přehodnotit,“ řekl Filinger s tím, že odmítá nařčení z toho, že by celou kauzu chtěl nechat „vyšumět“.

Kadaň také poukázala na hráčovu reakci tři dny po inkriminovaném zápase v Chomutově. „Byť klub nemá nejmenší zájem bagatelizovat to, k čemu mělo 2. října dojít, je namístě také uvést na pravou míru chování pana Slavíka směrem ke klubu. Pan Slavík se na klub obrátil krátce po incidentu svou SMS zprávou ze dne 5. října s tím, že „kilo by mi zavřelo oči“ a nebude situaci nadále řešit. S tímto navrhovaným postupem nemůžeme absolutně souhlasit, když zavírat oči nad bezprávím a protiprávním jednáním dle našeho názoru nelze, a je to v rozporu se všemi principy sportu. Popsaná situace pak nasvědčuje tomu, že pan Slavík se rozhodl celou kauzu medializovat v důsledku nesplnění jeho požadavků,“ reaguje Filinger.

„Když jsem vylezl ze sprchy, Nenad se na mě vrhl. Dával mi údery do hlavy i do těla, poté mě povalil na zem a pokračoval. Nejvíc do břicha a žeber. Byl jsem bezmocný a strašně ponížený, protože do mě kopal na zemi, když jsem byl zrovna nahý. Zároveň mě napadal i slovně. Říkal, že zabije mě a že zabije a vyjebe moji matku. To opakoval pořád dokola,“ vylíčil pro isport.cz drsnou scénu Slavík, podle něhož museli trenéra zpacifikovat až jeho spoluhráči.