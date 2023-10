Drsné scény, trenér měl kopat do nahého hráče. Kadaň obvinění šetří, vyjádří se příští týden

Hráč Jaroslav Slavík obvinil srbského trenéra Nenada Veljkoviče z fyzického napadení. Podle informací sportovního webu se oba dostali do konfliktu už v průběhu duelu v Chomutově, když Slavík odmítl nastoupit do hry. „Necítil jsem se dobře. Přišla na mě únava, měl jsem těžké nohy. Nechtěl jsem oslabit tým, ale v ten moment padl vyrovnávací gól. Trenér mě chytil za ohryzek a hodil na lavičku,“ popsal Slavík.

Konflikt pak měl vygradovat po prohře 6:8 v kabině. „Když jsem vylezl ze sprchy, Nenad se na mě vrhl. Dával mi údery do hlavy i do těla, poté mě povalil na zem a pokračoval. Nejvíc do břicha a žeber. Byl jsem bezmocný a strašně ponížený, protože do mě kopal na zemi, když jsem byl zrovna nahý. Zároveň mě napadal i slovně. Říkal, že zabije mě a že zabije a vyjebe moji matku. To opakoval pořád dokola,“ vylíčil drsnou scénu Slavík, podle něhož museli trenéra zpacifikovat až jeho spoluhráči.