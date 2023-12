Futsalisté Plzně deklasovali Helas Brno a získali poprvé domácí pohár

„Všichni jsme z toho nadšení, byl to náš předsezonní cíl. Nějaký tlak na nás byl, což je jasné, když jsme mistři, ale šli jsme si za tím a jsme za to strašně rádi,“ řekl České televizi brankář Ondřej Vahala, jenž v 9. minutě tvrdou přízemní střelou otevřel skóre. „Byli jsme domluvení, že to takhle budeme hrát. Že budu na straně, a když se mi to otevře, tak si to hodím na střelu. A hnedka to tam padlo,“ pochvaloval si reprezentační gólman.