Čeští futsalisté v dramatickém utkání ve městě Policoro třikrát vedli. Po výborném vstupu do zápasu získali díky Pavlu Drozdovi a Matěji Slováčkovi už v 6. minutě dvoubrankový náskok, ale Italové za další čtyři minuty srovnali. Neumannovy svěřence poslal znovu do vedení Radim Záruba, domácí však ještě do poločasu skóre otočili na 4:3.