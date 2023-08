Gabriela čeká zahraniční štace, stěhuje se do Dánska

Poslední zápas v české lize a poslední gól? Už to tak vypadá. Gabriel pomohl Hradci Králové k nedělní výhře 2:0 nad Zlínem a teď už nedočkavě vyhlíží nové angažmá v Dánsku. Podle tamních médií by se přestupová částka mohla vyšplhat až na jeden milion euro (přes 24 milionů korun).

Dvaadvacetiletý pravý obránce či wingbek má za sebou jednu kompletní sezonu ve Fortuna lize a povedl se mu i začátek nového ročníku, v Hradci patřil k nejvýraznějším tvářím. A podobně by tomu možná mohlo být i v Midtjyllandu. Gabrielovu startovní pozici totiž ulehčí fakt, že dánský celek bude pro zranění až do konce října postrádat pravého beka Joela Anderssona, osminásobného švédského reprezentanta.

Midtjylland se v uplynulé sezoně se sice nevešel do nadstavbové skupiny o titul, v play-off ale nakonec vybojoval postup do kvalifikace Konferenční ligy, kde ho nyní čeká závěrečné 4. předkolo o účast ve skupině. Klub dříve vedl současný trenér Sparty Brian Priske, českou stopu v něm pak zanechali levý bek Filip Novák či útočník Václav Kadlec.

Gabriel je jinak mládencem nevšedních zájmů, ve fotbalovém prostředí se vymyká. Zajímá se o ekologii, umí péct a ve volnu restauruje starého moskviče. A vypadá to, že již brzy začne poznávat život v Dánsku, ačkoliv řada fanoušků jeho zatím ještě mateřské Sparty má za to, že by jim do role pravého wingbeka parádně pasoval...