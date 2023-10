GLOSA: Poláci, děkujeme. Ale příště už bychom si měli pomoci sami

Ještě pořád si vybavuji tu euforii poté, co byl český výběr nalosován do skupiny E pro kvalifikaci na nadcházející EURO. Sám jsem o přímém postupu snad ani na chvíli nepochyboval a i předseda Fotbalové asociace ČR Petr Fousek se vyjádřil poměrně jasně. „Los pro nás byl příznivý, můžeme si to zkazit jen sami,“ prohlásil tehdy. Realita je ale, bohužel, o mnoho krutější. I když by snad shodou bezprecedentních okolností mělo dojít ke šťastnému konci.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Mužstvo české reprezentace během utkání kvalifikace na EURO 2024 s Faerskými ostrovy

Článek Příšerné výkony v Moldavsku (0:0) a Albánii (0:3), stejně jako domácí remíza s druhou jmenovanou zemí, nás totiž ještě ve čtvrtek odsoudily k tomu, že si to nejspíše rozdáme s Poláky na krev o druhou postupovou příčku. A upřímně, v tu dobu výběru Jaroslava Šilhavého věřil opravdu málokdo. I když naši severní sousedé se brodí ještě hlubším bahnem. Nakonec ale můžeme děkovat bohům kopané za to, že právě na Poláky seslali krizi zrovna v roce, kdy jsme je potkali v kvalifikaci na EURO. Experiment našich severních sousedů s Portugalcem Fernandem Santosem na lavičce totálně pohořel, jeho výbuch v Moldavsku (2:3) a nedělní remíza 1:1 se stejným soupeřem a novým koučem Michalem Probierzem pak dostala český tým do vyloženě komfortní pozice. Fotbal Poláci remízou s trpaslíkem umetli českou postupovou cestičku. Neumím zázraky, brání se kouč Až 159. tým žebříčku FIFA, který v kvalifikaci na poslední Mistrovství světa získal z deseti zápasů pouhopouhý jeden bod, jich totiž sebral Polákům rovnou pět. Stačí tedy fotbalového trpaslíka v posledním utkání v Olomouci porazit, a rázem se Češi, jako zatím pokaždé od vzniku samostatné reprezentace, opět podívají na EURO. Případná výhra nad Moldavskem nás posílá na Euro bez ohledu na další výsledky. pic.twitter.com/R6hdcTPKhN — Sporťák (@SportakCZ) October 15, 2023 Což je pro fungování tuzemské kopané klíčové. Díky odměnám UEFA totiž přiteče do kasy asociace za pouhou účast na turnaji téměř čtvrt miliardy korun. S trochou nadsázky bychom ale možná tak polovinu odměny měli poslat do Polska. Současný kádr reprezentace mně osobně přijde dost kvalitní na to, aby se ze skupiny, kde čelí papírově dosti schůdným soupeřům, na šampionát procpal čistě díky vlastním výkonům. A ne jen z toho důvodu, že ten z oponentů, který měl na postup cílit společně s námi, prochází výsledkově nejhorším obdobím za poslední dekádu. Zaprvé doufám a věřím, že souhru okolností využijeme, ve zbývajících zápasech kvalifikace porazíme Polsko i Moldavsko a napravíme tak alespoň částečně pachuť, která u fanoušků přetrvává od remízy v Moldavsku. Ale hlavně bych si přál, aby z kvalifikace byly vyvozeny jasné důsledky, minimálně v podobě změny trenéra. Protože hledat jasnou herní tvář u reprezentace v současnosti není nic snadného a nad (ne)nominacemi některých jednotlivců do národního týmu kolikrát zůstává rozum stát. A spoléhat pokaždé na to, že favorit kvalifikace lacině odevzdá pět bodů naprostému outsiderovi, jednoduše dlouhodobě opravdu nelze.