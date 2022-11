Gólman Knobloch o české kolonii na Kypru i vyhazovu kouče Uhrina: Tady nic neobvyklého

Jasně, tam byly teploty ještě o několik stupňů nižší než u nás v Polabí. Tady se dalo trénovat buď v osm ráno nebo v sedm večer, kdy navíc byla velká vlhkost. Teď už je však příjemně. Jen by to ještě chtělo posbírat více bodů. Po minulé sezoně tým převzal trenér Uhrin. A přišlo sedmnáct nových hráčů, takže nebylo vůbec jednoduché během šesti až sedmi týdnů vytvořit nový tým tak, aby šlapal hned od prvního kola.

Zprvu ano, ale na místní poměry nejde o nic neobvyklého. Hned tři kluby nechaly trenéry odjet celou přípravu a odvolaly je už v posledním týdnu před začátkem ligy. Trenéři to tady mají těžší, vedení tolik trpělivosti nemá. Ale prohrála se první dvě kola a s tím spokojenost nebyla. Byť bylo jasné, že nějakou chvíli to trvat bude. Z Liberce jsem byl zvyklý, že se kádr vždy po půl roce hodně obměnil a taky to kolikrát zabralo pět kol, než si změny sedly a projevilo se to na hře i výsledcích.