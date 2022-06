Knobloch skončil, Liberec hledá gólmana i v pražských S

Severočeši podle informací Sport.cz usilují o jednoho z gólmanů pražských S. Pod Ještědem by měli mít v hledáčku Jana Stejskala (25) ze Slavie, který v minulé sezoně hostoval v Olomouci a ve skupině o umístění vychytal právě na hřišti Slovanu výhru 2:0 a postup do dalšího kola.

„Uvidím, jestli ještě přijde nějaký gólman, ale snažím se trénovat co nejlépe a koukám jen na sebe," řekl Vliegen, který v Belgii působil v Genku a Anderlechtu a kromě Liberce také ve Vlašimi a slovenské Senici. „Ne že by mně někdo zaručil, že budu chytat, ale doufám, že budu a připravuju se na to. Čeká mě velmi důležitý rok. Je mi 23 let a musím hrát a ukázat, co umím a posunout se," ví Vliegen, který na šanci v prvním týmu Liberce čekal tři a půl roku a nyní se pozici jedničky přiblížil.