Haraslín jako klíčový žolík. Musíte být naštvaný zdravě, pověděl

„Vždy je hráč trochu zklamaný, když není v základu. Ale věděl jsem, že nastoupím a byl jsem v hlavě nastavený tak, že chci mužstvu pomoci a jsem velmi rád, že se nám to podařilo a góly jsem pomohl k důležité výhře,“ lebedil si slovenský reprezentant, který je aktuálně s pěti brankami nejlepším střelcem české nejvyšší soutěže.

Na hřiště se dostal v 59. minutě, kdy vystřídal autora postupového gólu s Dinamem Záhřeb Olatunjiho. Nejprve se ještě zastřeloval, když po rohovém kopu napálil odražený míč těsně vedle tyče. Rudé barvy rozjásal až v 68. minutě, kdy na míč nedosáhnul Prebsl a 27letý křídelník měl cestu před domácí branku volnou. Obešel Vliegena a přes padajícího Chaluše poslal míč do odkryté branky.

📺 HARASLÍN | „Je vidět, jakou máme sílu. Nejen v základní sestavě, ale také po rotacích, které trenéři dělají. Jsme velmi vyrovnané mužstvo, to je náš plus v dnešní době. Každý jeden hráč odevzdává maximum a jsem rád za celý tým.“ 🗣️ Lukáš Haraslín po zápase s Libercem, kterému… pic.twitter.com/ku1ru42APJ

„Věděl jsem, že brankář bude vybíhat a měl jsem trochu prostor na levou stranu. Mohl jsem ho ještě obstřelit, ale vyřešil jsem situaci takto a jsem rád, že to tam padlo,“ popsal rozhodující trefu.

„Když nejste v základu, musíte být naštvaný zdravě. Kdybych byl před zápasem nějak uražený, že nehraji od začátku, tak bych možná dva ty góly nedal… Samozřejmě jsem to bral sportovně. Věděl jsem, že když bude potřeba mužstvu pomoci, tak tam půjdu v plné síle. A možná to dnes platilo o to více, protože Liberec byl možná víc unavený,“ zhodnotil Haraslín, jehož příchod na hřiště v 59. minutě citelně oživilo celou ofenzivu Sparty.