Haraslín na třetí pokus rozjásal Letnou. Konečně jsem to trefil, oddychl si hrdina Sparty

Málokdo asi očekával, že by Haraslín před gólovým momentem volil cokoliv jiného, než svoje patentované, technické zakončení, které zafungovalo již tolikrát. Což je logické, protože ani on sám neměl v hlavě žádný další plán. „Měl jsem možnost si to nabrat na levačku směrem k bráně, ale já si řekl, že to zkusím okolo obránce do jeho protipohybu. Hned po Kuchtičově přihrávce jsem věděl, co budu dělat,“ vysvětloval letenský hrdina své myšlenkové pochody.