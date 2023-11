Sparta - Real Betis 1:0 Haraslín trefil naději na postup i cenný skalp španělského klubu

Mrazivý letenský večer přinesl cenný skalp. Fotbalisté pražské Sparty v předposledním utkání základní skupiny Evropské ligy porazili Betis Sevilla a udrželi si naději na postup do jarní části této soutěže. Vítězný gól vstřelil Lukáš Haraslín. Více světla do situace ve skupině C vnese večerní zápas Rangers - Aris Limassol. Pražané zakončí skupinu zápasem na Kypru.

Věděl jsem hned, jak s Kuchtičovou přihrávkou naložím, říká Lukáš Haraslín. Nad Betisem nevyhráváte každý den, super výsledek! Video : Sport.cz

Článek Pražanům se podle očekávání vrátil do základní sestavy uzdravený kapitán Krejčí, z obrany naopak ze zdravotních důvodů vypadl Sörensen. Betis vyslal na hřiště značně obměněnou sestavu, jen na lavičce zůstal třeba hvězdný Isco. Proti nedělnímu ligovému duelu s Las Palmas udělal slavný trenér Pellegrini hned devět změn v úvodní jedenáctce. Jestliže Sparta spoléhala na kouzlo domácího stadionu, hned od začátku poznávala, že probít se už jen před soupeřovu šestnáctku bude dost složité. Zpočátku jen obehrávala pevnou defenzivní linii pohyblivých hráčů Betisu. Na branku pořádně vystřelil až Haraslín po dvaceti minutách, hlavou pak zahrozil Krejčí. Na druhé straně hned první šance Betisu byla tutová. Iglesias se ocitl úplně dám před Vindahlem, dánský brankář však skvělým zákrokem mužstvo podržel. Aktuálně sedmý tým španělské ligy dokazoval i v Praze své kvality. Vždyť od porážky na Rangers (21. září) neprohrál posledních 13 soutěžních zápasů v řadě. Foto: Petr David Josek, ČTK/AP Lukáš Haraslín se raduje z branky Devět minut po přestávce už vyprodaná Letná explodovala. Preciado rychle hodil aut, Kuchta si pokryl míč před dvěma soupeři, a navíc uvolnil Haraslína. Podzimní střelec zvolil své nejoblíbenější zakončení. Zasekl si míč na pravačku, obstřelil obránce a trefil se přesně k tyči. Domácí pak měli velké štěstí, když střídající Isco spálil velkou šanci. Zápas gradoval. Pellegrini dalším střídáním hru Betisu oživil, nicméně velkou šanci domácích nevyužil Zelený. Minutu před koncem měl Betis na lopatě Laci, průnik do šestnáctky však nedokázal zakončit přesnou přihrávkou na volné spoluhráče. Tři body Sparta i tak uhájila, španělského soupeře zdolala v pohárech poprvé po čtyřech marných pokusech. Utkání 5. kola skupiny C fotbalové Evropské ligy: Sparta Praha - Betis Sevilla 1:0 (0:0) Branka: 54. Haraslín. Rozhodčí: Dabanovič - Todorovič, Janovič (všichni Č. Hora) - Zebec (Chorv., video). ŽK: Birmančevič - Ruibal, Pezzella, Miranda, Rodríguez. Diváci: 18.095 (vyprodáno). Sparta: Vindahl - Vitík, Panák, Krejčí - Preciado, Kairinen (89. Pavelka), Laci, Zelený - Birmančevič (82. Sadílek), Haraslín (74. Pešek) - Kuchta (82. Olatunji). Trenér: Priske. Betis: Silva - Ruibal, Pezzella, Roca, Abner (84. Miranda) - Rodríguez, Guardado (84. Willian José) - Diao (76. Luiz Henrique), Fekir (46. Isco), Ezzalzúlí (70. Pérez) - Iglesias. Trenér: Pellegrini.