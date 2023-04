Historie se opakuje, Černý v derby opět skolil Hradec. Byl rozdílový, smekl před veteránem trenér soupeře

O kapitánovi Pardubic se často - a pravdivě - říká, že i přes svoji pozici na hrotu útoku je platný jinak než góly. V probíhajícím ročníku se totiž trefil jen čtyřikrát, hned polovinu gólů tak zaznamenal proti Hradci. Dá se to přičíst tomu, že by jej v utkáních derby hnala speciální motivace? „Ne, to určitě ne. To už je dávno pryč. Pro mě je klíčové, že gól nám zajistil tři body, to jsme potřebovali. Extra motivaci v zápasech proti Hradci jsem měl možná tak první půlrok či rok, to jsem potkával kluky, s nimž jsem strávil několik sezón," odmítl Černý zvěsti, že by měl na Votroky spadeno.