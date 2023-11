Inspirace od Mourinha, blaničtí rytíři a bizarní střídání. Byl to velký výkon, chválil Trpišovský

Jak vysoko tenhle výsledek řadíte?

Mezi nejlepší výkony nového týmu. Dřív jsme taky vyhrávali velké zápasy, ale tohle je nová Slavia a nový tým. Jsem šťastný, že jsme to takhle zvládli.

Co vás posunulo k vítězství?

Už jen to, že jsme začali tak, jak jsme chtěli. Povedlo se nám hrát nátlakovou hru, kterou jsme chtěli už před dvěma týdny v Římě, kde jsme prohráli 0:2. Nedařilo se nám to i kvůli soupeři a prostředí, které tam bylo, zato teď to klaplo už od první minuty. Nebyly z toho od začátku šance, ale třeba závary v pokutovém území ano.

Užil si to! Že nastoupím, jsem se dozvěděl večer před zápasem a překvapilo mě to, přiznává Jan Bořil.Video : Sport.cz

A dál?

Dařilo se nám držet těžiště hry na soupeřově polovině. Hodně nám pomohl gól, který nás zkraje druhé půle dostal do vedení. Potom náš výkon pokračoval ve velkých parametrech až do konce. Mohli jsme taky přidat další góly, na druhou stranu Mandy (brankář Aleš Mandous) nás podržel za stavu 1:0.

Po nedělní ligové porážce s Plzní jste chtěl, aby hráči ukázali mnohem víc emocí. Tohle se povedlo dokonale, viďte?

Přenesli to na nás fanoušci a atmosféra na stadionu, cítil jsem to už od rozcvičky. V základu jsme měli osm Čechů a z legrace jsem jim říkal, že když je nejhůř, vyjedou z Blaníku čeští hráči a zvednou emoce nahoru. V minulosti jsme museli tým v emocích brzdit, teď ho musíme spíš nakopávat. Nemám to slovo rád, ale proti Plzni jsme dostali facku a kluci si uvědomili, že se bez emocí dá zápas prohrát. Hezky to v dokumentu říkal José Mourinho: s hodnýma klukama nic nevyhrajete.

Když jste zmínil trenéra AS Řím, berete to i tak, že se vám ho povedlo přechytračit?

Kdepak. My trenéři máme myšlenky, pocity a vize, ale realizují to hráči. Když se jim to nepodaří, nic s tím neuděláme. Každopádně jsem rád, že jsme AS potkali. Setkání s jeho hráči a celým klubem bylo obrovsky cenné.

A setkání s Mourinhem, jedním z nejslavnějších fotbalových koučů všech dob?

Ze sportovního hlediska to pro mě byl největší zážitek v životě. Moc si vážím trenérova respektu. Když se řekne slovo legenda, na něj to sedí. Je to nejúspěšnější trenér v historii. Po obou zápasech si našel čas a i když neseděl přímo na střídačce, přišel za mnou. Moc mu chci poděkovat. V neděli budu fandit AS, aby zvládlo derby s Laziem.

Pomohla k velké výhře i staronová pozice pro Lukáše Provoda, jenž se vrátil na svoje obvyklejší místo ve středu zálohy?

Byl takový hybrid mezi střeďákem a křídlem, sedělo mu to. Navíc to byl evropský zápas s technickým fotbalem, ne klasická ligová řežba. Lukáš byl ve středu hřiště dominantní a jeho výkon byl nejlepší za dobu od nešťastného zranění.

Mimochodem, co se dělo na konci zápasu při zmatcích kolem střídání Micka van Burena?

Mick měl střídat Chytila, jenže kvůli nějakým nedorozuměním nebo přemáčknutím rozhodčího šel dolů Oscar. Málo mluví, takže ani moc neprotestoval. Chtěli jsme to ještě zvrátit, ale nepovedlo se.

Úsměvné hodnocení zápasu od Lukáše Masopusta. Je to krásný, ale už bych se potřeboval najíst.Video : Sport.cz

Ulevilo se vám poté, co máte jisté jaro v pohárech?

Upřímně, doteď jsem o tom moc nepřemýšlel. Měl jsem v hlavě jen tenhle velký zápas s velkým soupeřem. Chtěli jsme dodržet, co jsme řekli ve středu na tiskovce, aby se tým dokázal vybičovat ke skvělému výkonu a hrát pro lidi. Naplnili jsme fanoušky emocemi a o postupu jsem začal přemýšlet, až jste mi o něm řekli. Je to příjemné pro klub i hráče a budeme čekat na dalšího soupeře, kterého nám vylosují. Ale pořád máme ještě dva podzimní zápasy v Evropské lize. Budeme chtít uhrát co nejvíc bodů a uvidíme, co z toho bude.

Jak těžké bude přenést takový výkon do nedělní ligy v Olomouci?