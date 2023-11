Istanbulské peklo. United v nesnázích musí na horké půdě zabrat

Pokud existuje jeden stadion, na který hostující hráči necestují s láskou, je jím právě istanbulský Rams Park, domov tamního Galatasaraye. Jako na potvoru právě tam potřebují fotbalisté slavného Manchesteru United dnes (18:45) v 5. kole skupinové fáze Ligy mistrů urvat nějaké ty body, aby mohli vůbec pomýšlet na postup ze skupiny A do další fáze soutěže. „S prostředím si musíme poradit. Věřím, že to zvládneme,“ pravil kouč Rudých ďáblů Erik ten Hag. Ve 21:00 je na programu také souboj ve skupině C mezi doposud stoprocentním Realem Madrid a druhou Neapolí. Obě utkání můžete sledovat na webu Sport.cz v podrobné online reportáži.

Foto: Jason Cairnduff, Reuters Brazilec Antony během tréninku v tréninkovém centru Manchesteru United v Carringtonu.

Článek Ten Hagovo mužstvo z prvních čtyř utkání Champions League získalo pouze tři body a okupuje poslední příčku skupiny A, Galatasaray je na tom o bod lépe. Oba celky tedy mají o co hrát. A vzhledem k tomu, že United čeká ještě zápas s Bayernem, se vítězství jeví být takřka nutností k tomu, aby si zajistili pohárovou Evropu i na jaře. „Poslední zápasy v lize jsme také hráli venku. Zvládli jsme je dobře. Byli jsme vyrovnaní, atmosféra nás nerozhodila,“ je si ten Hag jistý, že anglický gigant utkání zvládne. Tabulka skupiny A Pořadí Tým Zápasy Skóre Body 1. Bayern 4 12:6 12 2. Kodaň 4 7:8 4 3. Galatasaray 4 7:9 4 4. United 4 9:11 3 Při pohledu do historie lze zjistit, že rozhodně nepůjde o nic jednoduchého. V roce 1993 odcestovali United na půdu Galatasaraye s podobným úkolem. Po domácí remíze 3:3 hodlali v Turecku zabojovat o postup, jenže výsledek 0:0 poslal do další fáze Ligy mistrů jejich soupeře. „Pamatuji si, že jsme asi dvě hodiny před výkopem šli omrknout hřiště. Za normálních okolností bývá v tu dobu přítomno tak třicet fanoušků někde v rohu. Tehdy byl ale celý stadion narvaný k prasknutí, všichni na tribunách skákali a křičeli,“ vzpomínal na nelítostný souboj tehdejší záložník United Paul Ince. Zkušenost s bouřením tribun Rams Parku má i Petr Čech. „Atmosféra byla opravdu pekelná. Nejhlasitější, jakou jsem kdy zažil. Šílený hukot. Navíc občas létají na hřiště mince či zapalovače,“ vyprávěl v únoru 2014, když v dresu Chelsea na hřišti Galatasaraye hájil branku anglického celku při remíze 1:1. A že by se turečtí fotbaloví fanatici od té doby uklidnili? Nenechte se vysmát. United si prostě budou muset s nenávistí napěchovaného stadionu poradit. Přičemž trenér ten Hag si myslí, že recept zná. „Umíme podobné situace zvládnout. Loni jsme to dokázali v Barceloně a jsem si jistý, že to zopakujeme,“ domnívá se nizozemský kouč. Neapol si může zajistit postup na hřišti Realu Již jistý postupující ze skupiny C, španělský Real Madrid, přivítá úřadující mistry Serie A z Neapole. Celek z Kampánie si v případě úspěchu může zajistit druhé postupové místo ze skupiny. V souběžně hraném utkání portugalská Braga hostí Union Berlín a jejím cílem je smazání čtyřbodového manka právě na Neapol, na jejíž hřiště vyrazí v závěrečném kole skupinové fáze. Fotbal Gól roku, Anglie žasne! Ronaldův učeň rozhodl překrásnými nůžkami, slavil jako jeho vzor Liga mistrů Skupina A: 18:45 Galatasaray - Manchester United Skupina C: 21:00 Real Madrid - Neapol